MAIORI: UNA AMMINISTRAZIONE ALLA FRUTTA.

Riceviameo e pubblichiamo. Maiori, Costiera amalfitana Il Consiglio Comunale convocato oggi per approvare il bilancio consuntivo 2018 è andato deserto per l’assenza di tutti i Consiglieri di maggioranza. Una testimonianza di debolezza politica assoluta, completata dalla gratuita scortesia istituzionale della mancata presenza del Sindaco anche solo informale per il rispetto all’Organo Collegiale e ai singoli Consiglieri presenti.

Al di là della gravità dell’episodio, in vista della discussione sul più importante atto amministrativo dell’Ente, appare ormai in tutta la sua chiarezza la crisi di una esperienza amministrativa, ormai da tempo al capolinea, che prolunga l’agonia probabilmente solo per le illusioni “progettuali” di qualche tecnico amico.

Proprio per questo riteniamo che non ci siano le condizioni che Antonio Capone si comporti con la dignità politica che sarebbe dovuta al suo ruolo e, in fin dei conti, alla città.

Ma vogliamo credere che nell’attuale maggioranza trovino ancora spazio e consapevolezza della situazione Consiglieri capaci di pensare all’interesse di Maiori. E di farlo adesso.

MAIORI, 23 maggio 2019

Enrico Califano

Marco Cestaro

Raffaele Cipresso

Valentino Fiorillo

Maria Teresa Laudano

Lucia Mammato