Il 25 maggio prossimo presso la sala consiliare del Comune di Sorrento,sarà presentato il nuovo libro di Raffaele Lauro dedicato all’universo delle fragranze, lo preannuncia il prof Salvatore Ferraro in una intervista esclusiva agli inviati di Positanonewstv.

In questo romanzo biografico, pubblicato nell’aprile 2019, lo scrittore tratteggia magistralmente la figura di un creativo per eccellenza, il grande maestro profumiere Maurizio Cerizza, e la sua visione dell’uomo nel rapporto con la natura e con la bellezza, sconfinante con le espressioni più alte dello spirito umano: il pensiero che pensa se stesso, la pittura, la musica e la meditazione. Per Lauro, Cerizza è un artista autentico, il quale utilizza le materie prime come il pittore usa i colori e un musicista le note, creando associazioni mentali tra oli essenziali e ciò che il loro aroma suscita. Gli obiettivi dell’artista Cerizza sono l’armonia, l’equilibrio, la perfetta corrispondenza tra il piano spirituale e quello materiale, caratteristiche che si riscontrano nelle sue fragranze più famose. Dalla lettura, quindi, emergono “scrittori olfattivi”, come Proust, Süskind o Maurin, ma anche pensatori, come Panikkar, e pittori, come Monet, Braque e Kandinskij. Un universo delle fragranze, quindi, che coinvolge, fin dalie prime pagine, non solo i cultori dei profumi artistici, ma anche i neofiti della materia.

“L’Universo delle Fragranze – L’epopea artistica di un maestro profumiere: Maurizio Cerizza” è il primo di una trilogia di romanzi biografici, edita dalla GoldenGate Edizioni, che lo scrittore Raffaele Lauro (www.raffaelelauro.it), al suo sedicesimo appuntamento narrativo, dedica a tre eccellenze italiane. Tre personaggi, che onorano il genio italiano, in tre campi di attività: la creazione artistica delle fragranze per la profumeria di eccellenza; la chirurgia estetica, come viatico della bellezza e, infine, il binomio filantropia-impresa. Il filo rosso che lega le tre opere è rappresentato dal genio italiano, dalla creatività, dalla raffinatezza culturale, dall’amore per la bellezza e per la Natura, dalla passione per il proprio lavoro e dal successo conseguito, mai egoistico, sempre rivolto al benessere altrui.