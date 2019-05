L’UNITRE di Piano chiude l’anno accademico 2018/2019

L’Università delle tre età con una spettacolare festa finale, ma anche con momenti di riflessione, chiude l’anno accademico 2018/2019. Il sindaco Dott Vincenzo Iaccarino, nel suo saluto, riconosce all’associazione meriti culturali per la divulgazione di storia e arte del territorio e accetta la collaborazione per la pianificazione degli eventi estivi, in cui l’UNITRE si occuperà di una serie di appuntamenti con il “cineforum” e la “ginnastica nel parco”. Il presidente Vincenzo Esposito ha ringraziato l’amministrazione comunale per la disponibilità nei nostri confronti. Il momento musicale condotto magistralmente da Franco Oliva è stato organizzato intorno alla figura di Aniello Califano, in occasione dei 100 anni dalla scomparsa, con canzoni, testi e musica, eseguiti da Luigi Pussumato e Di Bello, voce di Angela Guarracino, le letture sono state affidate a Sisa Rega e Ambrogio Coppola. Riconoscimenti e gratificazioni al Direttivo, ai tanti docenti che si sono alternati nel corso dell’anno e al personale della Biblioteca, Salvatore Notturno, Antonio , Sergio, e soprattutto a Giacomo Giuliano, dirigente settore cultura per la collaborazione accordata. Non è mancato il momento della riflessione e dei suggerimenti per la riprogrammazione futura, il microfono al pubblico per raccogliere pareri e opinioni, critiche e complimenti.