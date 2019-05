A luglio la blogger Chiara Ferragni torna in costiera amalfitana per motivi di lavoro dopo esserne rimasta affascinata nel 2017

La blogger Chiara Ferragni, tra le influencer più conosciute a livello mondiale, a luglio sarà in costiera amalfitana per motivi di lavoro. Secondo il calendario pubblicato dalla stessa Ferragni il soggiorno durerà dal 5 al 7 luglio. Non è la prima volta che la blogger visita la costiera dove era stata già due anni fa, ad inizio luglio 2017, per girare uno spot pubblicitario per una nota marca di cui era testimonial. Restò talmente affascinata dalla bellezza dei luoghi che alla fine dello stesso mese decise di tornare insieme all’allora fidanzato Fedez (ora diventato suo marito) per una rilassante vacanza. La coppia fu conquistata da Positano tanto da non ridursi ad ammirarla solo via mare a bordo di una bellissima barca ma decidendo di visitarla, concedendosi anche una colazione presso il ristorante “Chez Black”, sulla Spiaggia Grande, ammirando il panorama unico della città verticale. Ovviamente per la gioia dei tanti ammiratori della coppia, soprattutto giovanissimi, che riuscirono anche a conquistare un selfie con i loro beniamini, mostratisi disponibili e sorridenti. E questa estate i fan potranno cercare nuovamente di avvicinare la Ferragni per una foto ricordo, anche se non si sa ancora se con lei ci sarà anche il marito oppure no.