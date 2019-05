La bellissima opera donata della Fondazione Correale al presidente Giuliano Buccino Grimaldi per il trentennio di intensa attività svolta presso il Museo è un capolavoro del prof Alberto Petrarca. L’idea è stata del Direttore Filippo Arch. Merola, quella di realizzare a sbalzo in rame pregiato lo stemma della Famiglia Correale, 4 rose rosse tra croce a banda blu. Il rosso del rame è tratto dal rosso delle rose, e in blu la cornice confezione. Il Marchese Giuliano Avv Buccino Grimaldi si è commosso e meravigliato al momento del ricevimento del dono, in primis perché era la materializzazione l’atto finale presso Correale e poi perchè gli anni sono stati tanti, come le vicissitudini e gli impegni. Ci consola il fatto che ha assurto ad altri e più interessanti impegni, come quello di uno dei 7 Governatori del Pio Monte di Pietà, quello fondato dai Mansi , dai sorrentini Sersale. Il direttore Merola meglio ci racconta in una apposita cortese intervista rilasciata a Positanonews ,l’idea, la realizzazione e la scelta dell’artista Alberto Petrarca.