L\'On. Pentangelo (F.I.) a Sorrento da Michele Vitiello e i ragazzi di Forza Italia Giovani.

Ieri sera il Coordinatore Provinciale di Napoli di Forza Italia, l’On. Antonio Pentangelo, è venuto a Sorrento per far visita ai ragazzi della giovanile della Penisola Sorrentina coordinati da Michele Vitiello, il santanellese Coordinatore Regionale dei giovani azzurri in Campania. Un aperitivo in presenza del Dr. Nello Di Nardo, già senatore e padre nobile di Forza Italia a Sorrento e a Castellammare, dove svolge il ruolo di commissario cittadino del partito.

Qualcosa bolle in pentola e l’organizzazione della struttura prende corpo, soprattutto tra i giovani moderati di centrodestra della Penisola Sorrentina. L’occasione è certamente stata utile in vista delle prossime europee, ma da quanto apprendiamo dalla pagina Facebook dello stesso Vitiello, è stata occasione per cominciare a piantare un seme di ricostruzione del partito in Penisola e affrontare i problemi che preoccupano realmente i cittadini della terra Sorrentina.

Vitiello così scrive dalla sua pagina FB: https://www.facebook.com/mi.vitiello

“Ieri sera è venuto a trovarci l’on. Antonio Pentangelo, coordinatore provinciale del partito, che ha voluto trascorrere una piacevole serata coi ragazzi della giovanile sorrentina.

Essendo lui componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle mafie, oltre che di quella sui trasporti, gli abbiamo chiesto col suo impegno di difendere la Penisola Sorrentina da due dei problemi principali che abbiamo:

– quello del traffico e dell’inefficienza del trasporto treni, che necessita dello sviluppo di mobilità alternativa, pulita;

– quello della possibile infiltrazione dei poteri criminali nel nostro territorio”.

“Una chiacchierata di bella politica” aggiunge poi “che abbiamo concluso con la necessità di riaffermare, col voto alle europee, i valori moderati e democratici, contro qualsiasi deriva autoritaria”.