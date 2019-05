L’omaggio di Ronaldo alla Costiera: “Con le mie scarpe Amalfi mi sento leggendario”

Anche la leggenda del calcio Cristiano Ronaldo ha voluto omaggiare la Costiera Amalfitana e l’ha fatto a modo suo. Il fuoriclasse portoghese ha postato, infatti, su Facebook una foto che lo ritrae con delle scarpe che fanno parte della nuova collezione “Cr7Footwear” e che prendono il nome di “Amalfi”: “Ogni volta che indosso le mie scarpe Amalfi mi sento leggendario”, il messaggio di CR7 allegato.

Ronaldo, infatti, ha deciso di investire anche nell’abbigliamento maschile e ha lanciato una nuova linea di calzature che “arricchisce ulteriormente l’intera collezione e interpreta lo stile dell’uomo più esigente ed eccentrico”. La collezione presenta scarpe di diverse tipologie, più formali, classiche e casual.

Ma il portoghese ha fatto vedere di avere una mente molto aperta agli investimenti di tutti i tipi. Non solo l’abbigliamento e i profumi, ma anche il trapianto di capelli. Da qualche mese, infatti, ha investito nell’azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya, che avrebbe già effettuato in Portogallo oltre 35mila interventi in dieci anni e che intende espandersi all’estero. Il contributo finanziario del calciatore secondo quanto dichiarato dall’azienda. Il 18 marzo scorso ha aperto la prima sede di Insparya a Madrid.

Intanto, CR7 non prenderà parte all’ultimo match di campionato, contro la Sampdoria (non figura neanche tra i convocati); nell’attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della Juventus: le voci insistenti su Guardiola sembra si siano affievolite e sembra sia tornato alla ribalta il nome di Maurizio Sarri.