Libri. Successo del libro “Era proprio necessario”, di Diego Paura e Anna Stromillo, Rogiosi Editore.

Articolo di Maurizio Vitiello – Successo del libro “Era proprio necessario”, di Diego Paura e Anna Stromillo, presentato alla UniPegaso.

Continueranno le presentazioni di questa pubblicazione in altre prestigiose locations.

Il libro è stato presentato alla, martedì 16 aprile 2019, alla “Sala degli specchi” dell’Università Telematica Pegaso, a “Palazzo Zapata”, in Piazza Trieste e Trento, 48, – dopo l’anteprima al “Napoli Città Libro” –, pubblicato da “Rogiosi Editore”.

Intervennero gli autori, i giornalisti Loredana Troise e Giuseppe Giorgio, anche moderatore dell’incontro.

Teatranti in cerca di un palcoscenico ritrovano se stessi nella magia della campagna Toscana.

Ce lo raccontano Diego Paura e Anna Stromillo in un romanzo a quattro mani dalla prosa accattivante, che sta riscuotendo un simpatico successo.

Ecco una breve scheda sul libro:

Una piccola località marina della Toscana, un antico casale e una seducente tata accolgono una compagnia teatrale per le prove di uno spettacolo. Personaggi alla ricerca di un palcoscenico che, in un percorso sensoriale a ritroso nel tempo, impareranno a restituire a se stessi la forza di un sogno. Tra un sound check e sperimentazioni sceniche, nella grande cucina del casale, culla d’arte e psico-gastronomia, i protagonisti, rapiti da uno spazio senza tempo, riconosceranno intimi segreti. Come in una nuova dimensione esistenziale del cibo interpretato alla luce delle emozioni che esso stesso richiama alla memoria, questa strana brigata scioglierà pian piano, come il cioccolato a bagnomaria, incertezze e nodi interiori. In tre giorni governati da spigliatezza e convivialità, amicizia e improvvisi amori, una notizia indesiderata sembra però capovolgere il destino della messa in scena: ma, come nelle favole, in una notte di mezza estate, tutto è possibile!

Da leggere.

Maurizio Vitiello