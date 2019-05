Libri. Continua il successo dell’ultimo noir “La cattiva stella” di Annavera Viva.

Articolo di Maurizio Vitiello – Continua il successo del libro “La cattiva stella”, l’ultimo noir di Annavera Viva.

Un denso programma di presentazioni attende la scrittrice, nata a Galatina (Lecce), che vive a Napoli.

Con “Questioni di sangue” e “Chimere”, le prime indagini di padre Raffaele, edite da Homo Scrivens, ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica.

La scrittrice prosegue con “La cattiva stella”, che vive sullo sfondo di una realtà popolare, viva nel Rione Sanità.

Presenta uno spaccato di immagini da ricordare o da indagare.

Leggendo il libro sembra di entrare in un “movie” e man mano cresce la conoscenza della trama, che si svela a stadi successivi con colpi a sorpresa.

“La cattiva stella”, ricco di mistero e suspence, come i riusciti romanzi precedenti, crea adesione alla storia, e quasi ci si sente partecipi, di vicende lontane, eppure così vicine e condivisibili.

Dopo l’esordio con “Questioni di Sangue” e il buon risultato con “Chimere”, il terzo romanzo noir “La cattiva stella” affronta nuovi eventi pieni di ambiguità, sangue, segreti ambientati nel contesto popolare del Rione Sanità, dove il mondo oscuro dei cartomanti, dei maghi e degli astrologi, è chiamato a rispondere, in modo veramente trasversale, a persone di tutti i ceti sociali.

Maurizio Vitiello