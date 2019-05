Lega trainata dai sindaci di Sorrento e Sant’Agnello? Clara Rolla chiarisce “Il successo è merito di tutti” Positanonews ha chiesto alla diretta interessata, voci di corridoio parlavano dello scontro Cuomo – Sagristani per uno scranno in Regione Campania con la Lega e hanno portato appunto il partito di Salvini. I diretti interessati non hanno confermato nulla e non risultano iscritti al partito, ci sono alcuni consiglieri comunali di Sant’Agnello, in primis Rocco Presidente del Consiglio, poi De Simone a Vico equense e Massa Lubrense non pervenuta. Alla nostra richiesta gentilmente ci ha risposto Clara Rossa che ringraziamo

Il successo della Lega in Penisola sorrentina è merito di tutti: cittadini e sindaci.

Gran parte degli abitanti dei comuni della Penisola sorrentina è stanca delle reiterate frottole ideologiche dei rappresentanti politici nazionali della Sinistra, nonché dell’esasperato, paradossale giustizialismo pentastellato e del loro negazionistico immobilismo che tanto nuoce allo sviluppo economico e alla ripresa dell’Italia tutta.

Fermo restando che ogni voto e la volontà di tutti i cittadini vanno rispettati e tenuti in grande considerazione, è con grande soddisfazione che, in qualità di segretario cittadino della Lega di Sorrento, constato il crescente consenso ed apprezzamento per la Lega sul territorio peninsulare.

Matteo Salvini è la migliore propaganda di se stesso e della Lega: con la sua schiettezza, con la sua semplicità, la sua umiltà, le sue idee chiare e determinate, ha saputo ed è riuscito ad entrare nei cuori di tanti Meridionali.