Lega in Costiera amalfitana : primo partito a Atrani, Positano, Tramonti, Scala, Furore . Secondo a Amalfi e Maiori, nota del circolo

Tanti salgono sul carro dei vincitori a quanto pare anche su quello della Lega in Costiera amalfitana . E’ questo il senso del Coordinamento della Costiera amalfitana della Lega che ci invia una puntualizzazione rispetto a queste fake news. Sul sindaco Michele De Lucia Positanonews, unica testata giornalistica online del posto, ha chiarito che il sindaco Michele De Lucia non ha aderito alla Lega e ha solo promosso la persona , sottolineano che nessun amministratore ha aderito al partito di Salvini e per quanto riguarda l’avvocato Chiara Gambardella vanno oltre ” Tra l’altro, ad onor di cronaca, l’avvocato Gambardella non ha mai aderito alle iniziative intraprese dalla Lega nel Comune di Maiori (situazione scuola) .. perché ostentare solo oggi, a risultato ottenuto la vicinanza alla Lega? Quali fini ci sono? A voi le considerazioni..” . In sintesi Salvatore Proto e Alfonso Cavaliere precisano che nessun amministratore ha mai ufficialmente sostenuto la Lega ne vi ha fatto parte . Finora l’unica persona che ha chiarito la sua posizione è stato il sindaco De Lucia, per gli altri non possiamo che riprendere doverosamente, per le parti che ci riguardano, la nota della Lega.

Cercate di evitare false informazioni

Questa la nota di Tommasetti non eletto per poco

Quella delle Europee 2019 è la vittoria di un progetto politico, la Lega – Salvini Premier, sostenuto e rafforzato dalla presenza di una fetta importante di società civile, che ha chiesto e ottenuto una nuova rappresentanza. Il voto europeo ci consegna un partito con una dimensione nazionale, primo in Italia e secondo nel Mezzogiorno, che ha nel suo leader Matteo Salvini il vero vincitore di queste elezioni. Sono tanti i giovani, gli uomini e le donne del Sud che si sono schierati, mettendoci la faccia, per costruire un percorso, che oggi è solo all’inizio e che tutti noi abbiamo il dovere di governare e valorizzare per evitare che questa rinnovata iniezione di fiducia produca quello scollamento democratico tra classe dirigente e cittadini.

Ringrazio Matteo Salvini per avermi voluto al suo fianco in questa sfida, che è stata esaltante, estenuante e che si chiude con un risultato straordinario: agli eletti rivolgo i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro con la certezza che con loro e da loro inizia una nuova stagione politica per il Mezzogiorno.

Ho profuso in solo 40 giorni di campagna elettorale ogni sforzo, ho macinato migliaia di chilometri e fatto centinaia di incontri, e a conclusione di questo percorso sento il dovere di ringraziare con un abbraccio ideale tutti, ma proprio tutti, elettori e non, perché è stata per me, che sono alla prima esperienza elettorale, una felice immersione nell’umanità del nostro Sud che mi lascia senza parole.

25.983 preferenze raccolte e di cui oltre 22.000 solo in Campania e il posizionamento secondo solo a militanti storici del partito, mi onora e mi rende sereno. Ho a cuore la storia e l’evoluzione del nostro territorio e ringrazio ciascuno per aver creduto nella mia persona, con ogni singolo voto.

Dentro questo voto ci sono delle attese che non voglio e non vorrò mai trascurare. Questo forte consenso, mio personale e del partito, va ora messo a disposizione del Mezzogiorno, della Campania. Perché c’è da fare tanto, con qualità, competenza e merito. Per questo oggi sono a lavoro…continuo il lavoro per la mia università, i giovani, la Campania e il Sud.