Le Vespe al Bottecchia, corsa al trofeo. Torromino spreca il gol del vantaggio allo scadere.

Juve Stabia-Virtus Entella 2-2 per la seconda giornata della Supercoppa Serie C . Al Menti di Castellammare scontro tra la vincitrice del girone C e quella del girone A. Già promosse entrambe in Serie B, ma sarà la Juve Stabia sabato prossimo a giocarsi la vittoria di Supercoppa a Pordenone .

Obiettivo Supercoppa per la squadra di Fabio Caserta che affronta la Virtus Entella allo Stadio Romeo Menti nella seconda sfida del triangolare. La vittoria permette alle vespe di giocarsi il trofeo a Pordenone la prossima settimana. Entrambe le squadre hanno terminato la stagione al primo posto in classifica nei rispettivi gironi: la Juve Stabia di Fabio Caserta ha dominato il campionato dall’inizio alla fine, mentre la Virtus Entella ha conquistato il primato nel girone A di Serie C all’ultima giornata di campionato. Per l’occasione arbitrerà il signor Eduart Pashuku. Alto il pressing della Juve Stabia nei primi minuti di gioco, ci prova Elia che manda la sfera alta sopra la traversa. Al 25’ Germoni ad un passo dal gol, calcia dalla trequarti e sfiora il palo della porta di Massolo. 41’ Calò per Paponi che prova a calciare al volo dal limite dell’area di rigore ma non trova la porta per pochissimo. 47’ La Virtus Entella passa in vantaggio per gol di Simone Icardi dalla diagonale. Non passa troppo tempo che al 53’ Iocolano porta la sua squadra a 2 punti sulle vespe sfruttando al meglio un pallone sporco in area di rigore. 71’ scomposto Baroni su Canotto che guadagna un calcio di rigore: Paponi sbaglia e Massolo respinge il tiro ma questa volta trova il numero 10 gialloblè pronto per l’ 1-2. La Juve Stabia trova il pareggio al 78’ con Salvatore Elia dai quaranta metri conclude, pallone in angolino. 89’ Torromino cerca il vantaggio ma sbaglia a due passi dalla linea della porta. Finisce 2-2 il match serale al Menti.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Melara, Marzorati, Mezavilla, Germoni; Mastalli, Calò, Viola; Elia, Paponi, Canotto. All. Caserta

ENTELLA (4-3-1-2): Massolo; De Santis, Pellizzer, Baroni, Crialese; Eramo, Icardi, Ardizzone; Iocolano; Mancosu, De Luca. All. Boscaglia.

di Dina De Gregorio IL CORRIERINO