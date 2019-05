Lavori Statale Sorrentina, l’annuncio del sindaco Cuomo: “Da domani disponibile una corsia per senso di marcia”

Primi provvedimenti presi da parte di Autostrade Meridionali per quanto riguarda le chiusure sulla strada statale 145 Sorrentina. E’ lo stesso sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ad annunciarlo a mezzo social:

“In un messaggio inviato al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, dai vertici di Autostrade Meridionali si annuncia che, a partire da domani pomeriggio, sarà nuovamente disponibile una corsia per senso di marcia sul ponte sul fiume Sarno, così da ovviare al nodo venutosi a creare con la chiusura dello svincolo esterno di uscita della stazione di Castellammare di Stabia, lungo la Napoli-Pompei-Salerno.

“Ci auguriamo che questa sia una prima soluzione all’emergenza traffico, che sta mettendo nuovamente a dura prova la pazienza di cittadini ed operatori della penisola sorrentina”, il commento del primo cittadino”.

Buone notizie, quindi, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ricordiamo che in merito alle chiusure la Federalberghi si era così espressa: “È inconcepibile che certe scellerate decisioni vengano adottate senza sondare i rappresentanti delle amministrazioni comunali e delle categorie produttive. Ed è altrettanto assurdo che vengano sistematicamente sacrificate le esigenze di un comparto, come quello turistico, che rappresenta una voce importante per l’economia regionale in termini sia di posti di lavoro che ricchezza prodotta. I responsabili del caos lungo la statale 145 Sorrentina, frutto di un dilettantismo imbarazzante e di una superficialità senza precedenti, dovrebbero rassegnare immediatamente le proprie dimissioni. Regione e Governo intervengano immediatamente per rimediare allo scempi”.