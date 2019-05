L’Associazione Pizza Tramonti sul Quirinale: esordio d’eccellenze al Premio Doc Italy Roma Capitale

Buona la prima per la neonata Associazione Pizza Tramonti, che lo scorso 19 maggio ha portato in alto il nome del paese collinare della Costiera Amalfitana, al Secondo Premio Doc Italy Roma Capitale. Una delegazione di pizzaioli tramontani, provenienti da ogni angolo dello Stivale ha ben figurato nella prestigiosa manifestazione, che si è tenuta sul colle del Quirinale, a Palazzo Pallavicini Rospiglioni.

L’evento sul food, che univa tutte le specialità del Bel Paese, ha visto protagonista l’Associazione Pizza Tramonti proprio al suo esordio, catturando l’interessamento per la storia della nostra pizza da parte di star dello spettacolo come Simona Izzo, la cantante Giò Di Sarno, le attrici Cinzia Leone e Nadia Bengala. Il direttivo che promuove la Pizza De. Co. di Tramonti è stato baciato dalla verve della Capitale.

L’Associazione Pizza Tramonti nasce sulle fondamenta e la storia quasi trentennale della Corporazione dei Pizzaioli di Tramonti, dando vita ad un rinnovato corso nel promuovere il brand Tramonti e l’autentica pizza di questo territorio. Solido del contributo di oltre cinquanta soci fondatori, questo sodalizio è guidato da Vincenzo Savino. Il direttivo è poi composto dai vicepresidenti Carmine Nasti e Giovanni Mandara, il segretario e responsabile comunicazione Giuseppe Giordano, il direttore tecnico Francesco Giordano, il tesoriere Filomena Rosaria Amato, i consiglieri Antonio Erra, Antonio Vuolo e Alfonso Simeone.