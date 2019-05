L’ASD RITMICA GRANATA ATTERRA ALLA CASA DELLE FARFALLE A DESIO

L’a.s.d Ritmica Granata, diretta dal tecnico federale Lucia Gaglione, registra ancora soddisfazioni ed esperienze uniche. Grazie alla partecipazione di Maya al programma regionale di allenamento con la FGI, sono state selezionate per un allenamento nazionale a Desio, proprio nella casa delle farfalle, una struttura da poco inaugurata, che ospita ogni giorno la squadra nazionale di ginnastica ritmica.

Calcare quella pedana è stata un’esperienza indimenticabile, per la società e soprattutto per la piccola Maya che dopo la partecipazione alla World Cup di Pesaro, vive ancora un’emozione unica.

Questa partecipazione deve essere motivo di orgoglio per tutta la società ma anche per il paese che ha una rappresentanza a livello nazionale.