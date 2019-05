L’artista-pasticciere Raimondo Esposito al Bakery China 2019

L’artista-pasticciere Raimondo Esposito porta la Costiera Amalfitana al Bakery China 2019. L’estroso specialista nel zucchero artistico ha preso parte alla 23esima edizione dell’evento leader sulla pasticceria e la panificazione dell’Asia-Pacifica, in cui si incontrano i principali espositori e buyers del settore, per mettere in mostra le ultime innovazioni su produzione, distribuzione, servizi, ricerca e sviluppo nell’industria dolciaria e della panificazione: il Bakery China ha ospitato quest’anno dal 6 al 9 maggio a Shangai oltre 2000 espositori da 30 paesi, registrando oltre 250mila visitatori da circa 110 nazioni.

Esposito si è esibito al Shanghai New International Expo Centre grazie alla stima reciproca con Emmanuele Forcone, il pasticciere di Vasto campione del mondo a Lione nel 2015, che ha offerto al pasticciere di Tramonti la possibilità di confrontarsi con un contesto internazionale. “Gli asiatici sono incredibili, il livello è altissimo. Un mondo all’avanguardia e li si investe tanto nella conoscenza” – ci ha detto Raimondo Esposito, di ritorno dai quattro giorni nel paese del Dragone, in cui ha vissuto un’esperienza: il nostro campione italiano di pasticceria artistica ha incontrato big del settore, come l’attuale campione del mondo di pasticceria, il malaysiano Tan Wei Loon, celebre per la sua lumaca in zucchero.