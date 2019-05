L’armatore Mariano Pane ci ha lasciato. Un pezzo di Storia della Marineria di Sorrento e d’ Italia , lo abbiamo annunciato questa mattina con un video in diretta sulla pagina facebook di Positanonews dalla terrazza della Marinella a Sant’Agnello nel Golfo di Napoli . E’ giunta in Penisola la triste notizia della morte dell’armatore Mariano Pane. Il mondo marittimo accoglie questa notizia affranto e costernato. La storia della Marineria Sorrentina segna il passo e riflette su una vita di intenso lavoro, vicissitudini, imbarchi e sbarchi, vari alla Fincantieri di Castellammare e progettazioni e costruzioni.

Due giorni fa il varo della nave Trieste a Castellammare, ma in noi è ancora vivo il ricordo del varo della nave Donna Rita, sempre a Castellammare, Federico Iaccarino fotografo ufficiale dell’evento. La progettazione e realizzazione cantieristica dei tantissimi spazzamare nella cava di Punta Scutolo. Oggi nelle acque del golfo si aggira uno pseudo sommergibile, ma noi ricordiamo e riconosciamo l’idea pioneristica del sottomarino giallo a Capri , capace fino a 40 metri di profondità con circa 30 persone. Nella lunga attività armatoriale, nata a via Bagnulo, nei capannoni Pane, e spostatasi poi in via delle Rose, accanto allo scampanare del broker acquisito,non sono mancati drammatici momenti con l’affondamento e perdita dell’equipaggio della Marina di Equa. Personalità eclettica e manager lungimirante, appassionato di cultura in genere, pubblica libri e mantiene nella sua villa Tritone la scrivania di Benedetto Croce.

La redazione di Positanonews tutta, esprime ai parenti sentimenti di vivo cordoglio.