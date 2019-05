L’Anacapri affronta oggi lo Sporting Campania per l’ultima partita di campionato

Dopo il grande risultato dello scorso sabato contro la Pompeiana con la vittoria per 8 a 1. Ultima partita di campionato questo pomeriggio alle 16.30 sul campo del Damecuta per il Real Anacapri contro lo Sporting Campania. Decisivo il risultato di oggi per le sorti della squadra isolana. L’Anacapri è forte dell’ultimo risultato portato a segno fuori casa, nella scorsa partita di sabato 4 Maggio contro la Pompeiana, dove ha vinto per ben 8 a 1 con le reti di: Politano (10′), Politano (11′), Buondonno (14′), Buondonno (32′), Politano (41′), Politano (15′), Iovino (18′), Fiore (44′) contro l’unica rete di Ciliberti per la Pompeiana al min. 28. Fondamentale il sostegno dei supporter e tifosi che la squadra isolana chiama a raccolta sul campo del Damecuta oggi alle 16.30.