L’amministrazione accoglie le richieste degli utenti alla Biblioteca di Piano

Qualche settimana fa utenti della Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento hanno presentato una petizione al Sindaco e all’amministrazione comunale tutta per richiedere il rifacimento dei servizi igienici, in particolare di quelli riservati alle donne.

Da alcuni giorni infatti i pomelli del lavabo versavano in una situazione indecorosa: ormai vecchi ed usurati non riuscivano più a chiudersi adeguatamente e questo comportava innanzitutto uno spreco di acqua non indifferente.

Alla luce di queste richieste, il dott. Vincenzo Iaccarino e l’amministrazione tutta, si sono subito mossi per risolvere queste problematiche e meritano il plauso per la celerità e l’impegno che hanno dimostrato. Oggi è stata montata la nuova rubinetteria e anche il nuovo asciuga-mani elettrico.

Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi, complimenti a tutti!