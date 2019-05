Vico Equense. Riportiamo la bellissima storia di Giuseppe Celentano e della sua fede nella Madonna di Medjugorie, la cui statua ha voluto fortemente nella sua città. All’età di 28 anni Giuseppe ha cominciato il suo percorso di conversione grazie a Padre Pio e si è poi avvicinato alla Madonna di Medjugorie. Prima nella sua esistenza non c’era posto per la fede ma poi ha avuto quella che lui definisce “chiamata” alla quale ha risposto con un semplice “Sì”. Da quel momento ha cominciato ad andare in pellegrinaggio a Medjugorie, inizialmente tre volte all’anno e poi una volta all’anno. E la fede gli ha cambiato letteralmente la vita e ce lo racconta in questa intervista molto toccante.