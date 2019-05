Minori. La squadra femminile Andros Basket Palermo conquista la serie A1, in campo anche la minorese Liliana Miccio

La squadra di basket femminile Andros Basket Palermo ha pareggiando nella gara di play off di ritorno contro la Matteiplast Bologna riconquistando la serie A1 femminile dopo un trentennio. Tra le atlete della squadra siciliana anche la 30enne minorese Liliana Miccio, che nella gara si è aggiudicata anche il ruolo di migliore marcatrice. Liliana ha un curriculum di tutto rispetto. Nel 2005/2006 fa il suo esordio con la Polisportiva Battipagliese con la quale resta per quattro anni per poi giocare a Cagliari, Napoli e Salerno nella serie A2. La promozione in serie A1 è per lei una grandissima conquista ed un’enorme soddisfazione che la ripaga dei tantissimi sacrifici. E costituisce ovviamente un vanto per la sua città di Minori e per tutta la costiera amalfitana. Complimenti di cuore a Liliana con l’augurio di raggiungere tantissimi altri traguardi.