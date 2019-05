La scomparsa di Antonio Marrazzo a Minori

Spesso si avvertiva uno scrosciante battimani che seguiva l’estemporanea esibizione canora di Antonio, molto apprezzata dai frequentatori della piazza del Popolo di Minori Instancabile lavoratore di origine di Tramonti, Antonio MARRAZZO aveva sposato quella che è giustamente considerata la regina del commercio minorese, figlia d’arte. Anton io, marito di Trofimena Orio, ha avvertito malori l’altro giorno le cui complicazioni l’hanno portato alla morte: lascia la moglie, una figlia residente in SPAGNA ed una residente e sposata a MINORI, ed un altro attivo giovane, Enzo. A questi ultimi due è destinata la conduzione del negozio in piazza centrale di Minori, n oto in tutta la costa.

Esequie a Minori nella basilica di santa Trofimena, dove arriverà la salma proveniente dall’ospedale Curteri di Mercato san Severino.

