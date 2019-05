La riflessione dell’Ing. Furci sul percorso meccanizzato a Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione dell’ingegner Domenico Furci, su quanto creare un sistema alternativo per i trasporti sia importante per la salvaguardia della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, in risposta al nostro articolo sul percorso meccanizzato e sul trasporto in monorotaia.

Caro direttore, Le scrivo da Castellammare. Sono totalmente favorevole alla proposta di collegamento con monorotaia o simile fra via degli Aranci ed il porto. I motivi sono quelli che sono già emersi nella pagina web “Redazione_MC – 08 Maggio 2019 – 9:27” : Progetto strategico che cambierebbe l’economia sorrentina; Progetto che potrebbe essere aperto alla società civile sorrentina che dovrebbe poter partecipare anche dal punto di vista societario ! Aderisco alla sua proposta di aprire un dibattito sul futuro della città e delle penisole sorrentina ed amalfitana. Aggiungo : Circa quaranta anni fa qualcuno propose di fermare i bus turistici diretti a Positano. Oggi la proposta aggiornata potrebbe essere: Organizzare una mega area commerciale e di scambio intermodale a Seiano come zona di partenza di una funivia o simile che, passando da Santa Maria del Castello, giungerebbe in pochi minuti a Positano. Oggi in Vietnam la cabinovia Hon Thom Cable Car copre il percorso di otto chilometri in un quarto d’ora esatto, con una velocità di punta di 8,5 m/s (30 km/h); la capacità di trasporto può raggiungere i 5.500 passeggeri per ora in ciascuna direzione con la garanzia di un impatto ambientale molto contenuto. Le penisole sarebbero finalmente salvate dalle invasioni dei bus e collegabili in tempi ragionevoli alle stazioni dell’alta velocità e all’aeroporto tramite la viabilità già esistente. I pendolari sarebbero trattati finalmente in modo civile come è giusto nel terzo millennio. È un sogno che grazie a lei vorrei portare alla lettura riflessiva di chi segue Positano news ! Con i miei saluti