La KARATE CENTER PENISOLA SORRENTINA 6° Società classificata al \"TROFEO ITALIA GIOVANISSIMI CENTRO SUD 2019

Domenica 26 Maggio al Palasele di Eboli si è tenuta questa grandissima manifestazione che ha visto partecipare oltre 1000 piccoli atleti provenienti da tutto il centro sud Italia.

La nostra società ha presentato all’ evento ben 62 atleti, 44 Giovanissimi(4-11 anni) e 18 Esordienti(12-13anni).

Nella categoria giovanissimi grandissimo risultato della KARATE CENTER che dopo tre categorie tra BAMBINI, FANCIULLI e RAGAZZI, si classifica come 6° Società di tutta la competizione. Risultato ottenuto grazie alle bellissime prove di tutti i nostri piccoli karateka in gara e che premia TUTTI, dai Maestri ai genitori, per l’ ottimo lavoro svolto sulla fascia giovanile.

Nella categoria Esordienti ottime le prestazioni dei nostri atleti in gara tra le quali spiccano:

– RUSSO GAETANO, alla sua prima esperienza, dopo quattro incontri perde la finale 3°-5° posto.

– VIZZI GIANMARIO anche lui 5° classificato dopo un primo incontro un pò teso si sblocca e dimostra il suo potenziale nell’ incontro successivo.

-SAVARESE CRISTINA, la più esperta in queste competizioni vede sfumare anch’ ella il terzo posto in finale.

-ESPOSITO GABRIEL anche lui 5° fuori al primo turno viene ripescato e supera 3 incontri in modo brillante.

Superano il turno in categorie difficilissime DE LUCA GIOVANNI ed ESPOSITO ANTONINO, mentre meno fortunate ma sempre ottime prestazioni degli atleti ACAMPORA NEREA, DI NOCERA JACOPO, DI PALMA NIKOLAS D’ALISE DAVIDE, ESPOSITO DANIELE, FIORE PASQUALE, ROSASTRO LORENZO, ANASTASIO LORENZO, CACACE ANDREA, TERMINIELLO LUIGI, PALOMBA GIOVANNI, PONTICELLO MANUEL.

Grandissima soddisfazione dei tecnici Gennaro e Alfredo AMITRANO e dei collaboratori Simone Vazza, Silvio Esposito, Cataldo Simioli e Roberto Amitrano che dopo una dura giornata di gara oltre ad un prestigioso trofeo portano a casa i sorrisi soddisfatti e felici di tutti i piccoli in gara.

Un grazie speciale va ai genitori che in questi week end accompagnano i loro figli a queste fantastiche esperienze mostrando anche loro una collaborazione ed uno spirito di squadra davvero da invidiare.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE…

… e questo è solo l’inizio.