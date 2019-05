La Grande Sorrento vuol la testa di Di Prisco, il benservito dopo la Bandiera Blu. Voci di corridoio parlano di una riunione infuocata lunedì scorso in maggioranza. La situazione si è fatta ancora più dura dopo l’entrata di Tonino Maresca che avrebbe il dente avvelenato con Di Prisco e anche Marzuillo, sindaco in pecore per Cuomo, non è molto tenero con lui. Ora dopo la Bandiera Blu, che si è ottenuta anche e sopratutto al gran lavoro di Di Prisco, gli vorrebbero togliere le deleghe all’ambiente mentre a sorpresa Mariano Ponte corvo vorrebbe addirittura la Presidenza del Consiglio, fra lui e Cuomo i rapporti sarebbero sempre più stretti. E Mario Gargiulo? E Massimo Coppola? Non stanno a guardare.. Alla prossima puntata, sempre su Positanonews