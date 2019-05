La Coppa Primavera Agerola – Amalfi entra in campagna elettorale a Furore , fra accuse e risposte sulla mancanza della famosa competizione in Costiera amalfitana ci sono stati degli interessanti interventi. Gli ultimi quello dell’avvocato Matteo Merolla sui social network .

Ad onor di cronaca e per dovuta modestia, diversamente da quanto rappresentato dalla candidata a Sindaco Dott.ssa Antonella Marchese, tanto nel comizio elettorale svolto ieri sera a Furore in Piazza San Michele, per quanto inerisce alla mancata effettuazione dello slalom automobilistico “Coppa della Primavera”, il sottoscritto, nonché l’amico Angelo Capriglione, non rappresentavano il Comune di Furore presso l’ente organizzatore ACI di Salerno, sconoscendo, pertanto, i motivi e le ragioni che hanno condotto al procrastinamento della gara in questione.

Non avendo, oltremodo, lo scrivente neppure assistito quale spettatore alle edizioni del 2017 e 2018 e, tanto, pur essendosi nel 2016 fattivamente adoperato per lo svolgimento di tale storica competizione.

Avv. Matteo Merolla

A questo intervento ha risposto la candidata sindaco Antonella Marchese

Carissimo Avvocato. Non ho detto questo. Hai frainteso. Ti ho menzionato come rappresentante del Comune di Furore, elogiando il tuo interessamento per la ripresa di una sentita tradizione.intendevo dire unicamente questo. E ho avuto il dovere di aggiungete che l’amministrazione di cui faccio ancora parte non ha negato l’autorizzazione all’evento come non lo ha fatto in passato.