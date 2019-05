Juniores – Il Sant’Agnello si laurea campione regionale! Battuto il San Giorgio, detentore della coppa – FOTO E VIDEO

Impresa per il Sant’Agnello di Giovanni Serrapica, che al Vigilante Varone di Sant’Antonio Abate si laurea campione regionale juniores, battendo il San Giorgio, che l’anno scorso si aveva aggiudicato la coppa. Ora i santanellesi entrano di diritto nella fase nazionale della competizione, una soddisfazione per uno dei migliori settori giovanili regionali, che lavora a stretto contatto con club importanti come Chelsea ed Empoli. Qui di seguito la cronaca dei colleghi di Campania Football.

Il Sant’Agnello di Giovanni Serrapica (stesso allenatore della prima squadra, ndr) vince il titolo regionale Juniores Under 19 2018/19 al cospetto dei campioni in carica del San Giorgio nella finale disputata al Vigilante Varone di Sant’Antonio Abate. Un gol per tempo per i costieri, a sbloccare il match un rigore contestatissimo dai vesuviani realizzato da Lauro, e in pieno recupero uno strepitoso gol a giro del giovane Frulio fa esplodere la festa dei costieri.

PRIMO TEMPO – Gara abbastanza equilibrata nei primi 45’ di gioco ma con il Sant’Agnello capace di trovare il vantaggio al 18’ con Lauro. Il centravanti della formazione di Serrapica in precedenza si era reso pericoloso con una conclusione di poco a lato. San Giorgio pericolosissimo poco dopo la mezz’ora con il cannoniere Falcone della fase finale che trova la grande risposta con i piedi di Zurino. Tante le proteste della panchina sangiorgese per il rigore concesso da Fiorentino, sul contatto Lauro-Sollazzi, ritenuto in area di rigore dall’arbitro della sezione di Ercolano ma abbastanza generoso.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i vesuviani ci provano continuamente a trovare il gol del pari con il solito Falcone, però nell’occasione più ghiotta ad un quarto d’ora dal fine si divora da buona posizione la rete calciando maldestramente sul fondo. Sant’Agnello che resta in 10 all’ 80′ per l’espulsione di Perna complicando un po’ la situazione ai suoi, e chiuderà la gara addirittura in 9 per un fallo di reazione di Di Giulio praticamente a gara terminata. Ma nel finale arriva la prodezza del genio di Frulio, che prende palla e a giro la mette sotto la traversa spezzando le gambe ai vesuviani e facendo esplodere di gioia tutta la panchina amalfitana, che ora accederà alla fase nazionale rappresentando la Campania.

SANT’AGNELLO – SAN GIORGIO 2-0 (1-0)

SANT’AGNELLO: Zurino, Alfano, Perna, Miele, Tizzano, Di Giulio, Liguori, Sposato (62’ Russo), Lauro, Frulio, Guadagno.

A disposizione: Vitiello, Servillo, Paolillo, Cinque.

Allenatore: Serrapica.

SAN GIORGIO: Fico, Peluzzi, Russo, Sollazzi (53’ Sorrentino), Laberinto (91’ Borrelli), Ferrara, Cortese (93’ Tezzi), Noviel, Falcone, Pezzella, Mandara (66’ Greco)

A disposizione: Cinquegrano, Marmolino, Contini, Veneruso.

Allenatore: Ignudi.

ARBITRO: Mattia Fiorentino (Ercolano)

ASSISTENTI: Gianluca Guerra (Nola) – Luca Chianese (Napoli)

IV UOMO: Christian De Angelis (Nocera Inferiore)

RETE: 18’ rig. Lauro, 90’ Frulio

ESPULSO: 70’ Perna (SA) per doppia ammonizione, 94’ Di Giulio (SA) per reazione.

AMMONITO: Di Giulio,

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st