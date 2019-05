Iniziate le riprese di\"Alessandra\"il nuovo film di Pasquale Falcone.

Iniziate le riprese del nuovo film del regista di Cava de’ Tirreni Pasquale Falcone “Alessandra”, sottotitolo “Un Grande Amore e Niente Più”, con musiche di Peppino Di Capri.Le prime riprese sono state effettuate nel Cilento ,precisamente tra Marina di Ascea, Casalvelino, Pioppi e Acciaroli,

luoghi di tanti amori nati in estate.Il sesto film di Pasquale Falcone viene girato interamente in Campania ,ma Cava de’Tirreni avrà un posto di rilievo,come in tanti altri film del regista cavese.Infatti dal prossimo 19 Maggio, lo staff si trasferirà a Cava de’ Tirreni per continuare le riprese, come riferisce lo stesso regista Falcone e per martedì 21 Maggio è prevista una grande sorpresa.Tra gli attori noti che recitano nel nuovo lavoro di Falcone spiccano Sergio Muniz, Sara Zanier, Eleonora Facchini, Pietro De Silva, Giacomo Rizzo, Rosaria De Cicco e Veronica Mazza.

Nel film ritroveremo poi anche alcuni geni della pizza e famosi food blogger italiani, che interpreteranno se stessi.

Infatti appariranno Gino Sorbillo, Salvatore Lionello, Vincenzo Capuano, Vincenzo Falcone Delicious (figlio del regista), Egidio Cerrone (noto come Puok&Med), ItalianFoodPorn e Marco Infante.

A fare da cornice le musiche originali a firma di Michelangelo Maio, ma anche la musica di un maestro, Peppino di Capri.

Nella pellicola è presente il suo brano «Un grande amore e niente più», riarrangiato per l’occasione, con cui egli vinse Sanremo nel 1973.

Il tema principale del film “Alessandra” è sempre l’amore, una commedia romantica incentrata su tre storie d’amore, di tre generazioni diverse, che si svolgono su un’isola fantastica.

L’uscita del film, prodotto da Pragma è prevista per il prossimo Febbraio 2020.

Antonio Di Giovanni