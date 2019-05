Infarto per Iker Casillas: il portiere è fuori pericolo

Iker Casillas nella giornata di oggi ha avuto un infarto. Fortunatamente il portiere spagnolo è fuori pericolo.

Durante l’allenamento mattutino l’estremo difensore del Porto ha sentito malore all’altezza del petto ed è stato condotto prontamente all’ospedale più vicino.

In seguito ai dovuti accertamenti, attraverso i quali è stato evidenziato un principio di infarto per occlusione dell’arteria coronaria, i medici sono urgentemente intervenuti.

“Casillas ora sta bene e il problema cardiaco è stato risolto”, è quanto si legge sul profilo Twitter della società portoghese.

Al momento Iker resterà in ospedale in osservazione. Per lui la stagione si chiude anzitempo, tutti ci auguriamo che possa tornare più forte di prima.

Tanti, tantissimi, i messaggi di solidarietà nei suoi confronti da parte dei compagni di squadra e dei personaggi sportivi in generale. A partire da Francesco Totti che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un collage di 2 foto che rappresentano se stesso ed il portiere con la scritta “Forza amico… non mollare!!! Ti sono vicino”.

Anche l’ex compagni al Real Madrid, Sergio Ramos, ha rilasciato il suo “Forza Iker Casillas”.

Messaggi di vicinanza anche da parte di vari club come Inter, Napoli, Roma, Barcellona, Real Madrid, Benfica e Chelsea.