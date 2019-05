Incidente nella galleria a Seiano

Per chi va da Sorrento a Castellammare di Stabia segnaliamo un incidente nella galleria di Seiano di Vico Equense. Sul posto sono intervenuti già i soccorsi del 118 ed il carro attrezzi che a breve rimuoverà le auto. L’incidente è avvenuto dopo le 14 e ha creato problemi per chi veniva in penisola sorrentina dall’autostrada A3 Napoli – Sorrento. A dopo aggiornamenti in questo stesso articolo. Video Peppe Foto 105