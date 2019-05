Importante Convegno a Sorrento su allergie e apnee notturne organizzato dal dottor Tullio Tartaglia

Una insufficiente durata o una cattiva qualità del sonno rappresentano un problema che interessa diversi milioni di persone di qualsiasi età e sesso nel mondo, benchè siano più colpite le donne, soprattutto in fasi particolari della vita come la gravidanza, l’accudimento dei figli piccoli, la menopausa. Si stima che metà della popolazione americana non dorma le 7-8 ore al giorno che gli esperti raccomandano. In Europa, oltre 20 milioni di individui soffrono di disturbi cronici del sonno e altri 10 milioni hanno problemi occasionali. Nell’età pediatrica, il 10-40%, a seconda delle varie casistiche, soffre di disturbi del sonno, con percentuali più alte nei primi 2 anni di vita e poi in decrescendo: 30-40% primi 2 anni, 25% al di sotto dei 5 anni, 10-12% oltre i 6 anni; in adolescenza il 75% dei ragazzi dorme meno di 8 ore e solo il 3% dorme più di 9 ore. Tante le cause, tra cui allergie e apnee. Per questo motivo, il dott. Tullio Tartaglia, specialista in Otorinolaringoiatria ed esperto di Endocrino-Chirurgia della Tiroide e Allergopatie, operante presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli Napoli, ha organizzato il Convegno di studio “Allergie e Apnee notturne nel bambino e nell’adulto”, aperto al pubblico, che si terrà la mattina di sabato 18 Maggio dalle 10 alle 13 nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento, con gli autorevoli interventi del prof. Giuseppe Paolisso, Rettore Università degli Studi della Campania, del dott. Maurizio Di Mauro, direttore generale A. O. U. Vanvitelli, che modererà l’incontro, del prof Gaetano Motta docente di Otorinolaringoiatria, della prof. Simonetta Masieri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “La Sapienza” Roma , del prof. Domenico Testa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli Napoli, del dott. Sergio Terranova docente Master in “Diagnosi e Terapia del Russamento” presso La Sapienza Roma, del presidente Associazione Medici di Medicina Generale Penisola Sorrentina dott. Umberto D’Amora, del pediatra- adolescentologo Carlo Alfaro degli Ospedali Riuniti Stabiesi, del direttore sanitario AIAS Afragola dott. Arturo Armone, dei farmacisti Francesco Palagiano e Pino De Simone, di Vincenzo Borrelli esperto di Chirurgia bariatrica al Policlinco San Pietro Bergamo. Tanti i temi che saranno trattati: l’intelligenza emotiva dei bambini, il rapporto medico- paziente, le allergie viste sotto il profilo allergologico, otorino, odontoiatrico, la polisonnografia, l’importanza del sonno per la salute, la diagnostica tramite citologia nasale, la chirurgia bariatrica nelle Osas.