Dagli inviati di Positanonew della redazione di Napoli

La Napoli della cultura si è ritrovata ieri al Museo Filangieri per una serie di eventi di grande rilievo. Il direttore Paolo Jorio ha ospitato un convegno in cui veniva presentata la tela acquisita ad una asta inglese, raffigurante quasi sicuramente Gaetano Filangieri, probabile autrice Angelica Kaufmann. I colori e e le linee sono quelle dell’autrice, se guardiamo il ritratto del Museo Correale. E’ stata presentata una nuova Accademia titolata con i due nomi di Filangieri e Della Porta. Tra i relatori il sorrentino Alfonso Paolella. che ha tracciato un quadro della fisognomica e della sua applicazione relativamente a quei secoli. A moderare l’Avv Migliaccio, già sindaco di Vico Equense, nonchè particolarmente entusiasta del quadro. Ricordiamo che entrambi sia Filangieri che Della Porta hanno vissuto proprio nel comune di Vico, ed era per noi di Positanonews redazione cultura , presenziare, riportare , filmare e intervistare. Di seguito le interviste alle personalità del convegno.