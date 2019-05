GRAZIE CAPRI! Capresi Uniti ringrazia la cittadinanza

Tutti i componenti della lista “Capresi Uniti” con il nuovo Sindaco di Capri Marino Lembo ringraziano gli elettori per la fiducia accordata. Oltre 2.400 preferenze su circa 4100 votanti. “Capri ha bisogno di una guida stabile e sicura. Avanti insieme sempre uniti! Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato! ” Questo il primo commento del nuovo sindaco che ha poi aggiunto: ” È stata una gran bella vittoria, l’obiettivo, insieme ai componenti della mia lista, è adesso quello di ricreare un clima di unità nella nostra comunità caprese. Il Municipio sarà la casa aperta a tutti, per ascoltare le esigenze dei cittadini cui staremo sempre accanto. È per questo che abbiamo scelto come nome del nostro gruppo politico Capresi Uniti ed intendiamo mantenere fede a questo motto.”

La vera forza del paese è il senso di appartenenza, Capresi Uniti non è uno slogan o una frase trovata a caso, ma è un bisogno di riconciliazione.

Dai ringraziamenti si passa subito ai fatti, il gruppo ha infatti dichiarato: ” Adesso è il momento di rimboccarci le maniche e lavorare per il bene di Capri. Vi ringrazieremo per il vostro supporto lavorando senza sosta per dare a Capri il cambiamento di marcia che merita, per restituire un paese migliore di quello che ci è stato consegnato, ma soprattutto per rappresentare gli interessi di tutti i cittadini capresi, nessuno escluso. Forse in passato c’è stato un momento in cui il Comune ha perso contatto con il paese, questo non deve più succedere.

Il futuro di Capri dipenderà soprattutto dalla nostra capacità di riconoscerci come “Comunità” unita e solidale che guarda coesa al suo futuro con alta responsabilità nei confronti delle nuove generazioni.”