GRANDI VELIERI NEL GOLFO DI SORRENTO

Quasi a suggellare questa settimana di vela ROLEX CUP SAILING WEEK 10-18 MAGGIO, stamane sono arrivate due dei più grandi velieri al mondo dedicati al turismo crocieristico.

Molto spesso, ci sentiamo dire che parliamo sempre di navi, con telefonate in redazione e con commenti sui social. Lo facciamo semplicemente perchè il 35 % delle famiglie sorrentine amalfitane sono legate direttamente al mare, per attività che svolgono o per un familiare lavoratore del mare.

Questi sono due velieri che raccontano la storia della marineria, ci piacerebbe che docenti di marinaresca come la Bordonaro, portassero le proprie classi a vedere queste navi, veri e propri musei del mare. Il SEA CLOUD, è stato varato 88 anni fa come postale in nord Europa, poi è passato alla marina americana come nave meteoreologica e poi come cacciasommergibile. Ora nelle sue cabine in mogano e camini in pietra,alloggiano passeggeri a mille euro a notte, ma in questi stessi ambienti vi sono stati presidenti di repubblica, ambasciatori e ammiragli.

