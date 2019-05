Gragnano – Incidente in un cantiere edile, almeno due gli operai feriti

Incidente in un cantiere edile in via Santa Caterina a Gragnano. Per cause ancora in fase di ricostruzione, un ponteggio allestito per i lavori di ristrutturazione di un edificio si è inclinato. Sarebbero due gli operai rimasti feriti, mentre la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai mezzi di soccorso di operare con maggiore libertà.

E’ accaduto questa mattina, alle 9 circa. Mentre gli operai erano intenti a riprendere i lavori dopo la festività di ieri, qualcosa non è andato per il verso giusto. All’improvviso una colonna del ponteggio esterno allestito per permettere i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne di un edificio si è inclinata verso la strada.

Un cedimento che avrebbe causato il ferimento di almeno due operai. Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale, anche i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti.

La strada, come detto, è stata chiusa al traffico. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

