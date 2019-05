Gragnano cade impalcatura, due feriti. Il ricordo al primo maggio a Sorrento con due morti per la gru

Gragnano. Paura questa mattina in via Santa Caterina a Gragnano per il crollo di un’impalcatura, montata da un’impresa edile che stava realizzando la sistemazione della facciata. Questa si è staccata dai suoi appoggi e stava per crollare . Per diverse ore la struttura è rimasta in bilico. I due operai che si trovavano in alto sono riusciti a mettersi in salvo, anche se feriti lievemente. Strada chiusa e immediato intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della cittadina dei Monti Lattari. Il ricordo al primo maggio a Sorrento quando per un crolla di una gru morirono due donne, una ferita ancora aperta nella Città del Tasso, per la redazione di Positanonews, e sopratutto per i familiari.