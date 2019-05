Nel mentre ci accingevamo a godere del panorama odierno, dal belvedere dei Monaci, con il mio amico Gennaro, abbiamo notato, buttati sul marciapiede, a poca distanza del contenitore delle immondizie, cartoni di pizze. Abbiamo commentato tra di noi di inciviltà e altro, di telecamere e modi di risolvere. Esce improvvisamente dall’albergo Crawford, un gruppo di turisti, attesi da un minivan per portarli in escursione, ebbene due di loro hanno raccolto i cartoni depositandoli nel contenitore, lasciandoci allibiti. Noi parlavamo di civiltà e loro si sono rimboccate le maniche!

“Il golfo partenopeo è il secondo trafficato al mondo dopo Hong Kong”, quando sentii dire questa espressione dal Comandante del capitanerie del Tirreno meridionale, pensai fosse una esagerazione! Mentre invece considerando tutti i collegamenti marittimi da e per le isole, tutto il movimento turistico fatto di barche usate come taxi del mare e tutti il diportismo, devo ricredermi e confermare il paragone con Hong Kong.

Due le navi presenti nella rada di Sorrento , la Marella e la Crystal Serenity. La prima nota ai marittimi sorrentini come Costa Europa, varata 33 anni fa, con 1600 passeggeri, gira per il mediterraneo in 7 giorni al costo di 2.200 eur

la Crystal Serenity varata 16 anni fa, arriva dalla Isole Greche con 1200 passeggeri

