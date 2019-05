GLI ARCHEOAPERIMUSICA DIVENTANO IL MAGGIO DEI MONUMENTI DI PIANO

VISTA GUIDATA-CONCERTO -APERITIVO, recita la locandina con il programma dei concerti, ma la grande presenza di pubblico, la direttrice Tommasina Budetta che accoglie e accompagna i visitatori, il concerto tenuto dal Prof Paolo Scibilia al pianoforte con il tenore Federico Parisi, fa inquadrare questo evento nelle grandi manifestazioni del maggio dei monumenti. Il ninfeo con il suo lightmapping è ancora visibile, l’Atleta di Koblanos è in mostra a SanPietroburgo, ma abbiamo buone speranze che ritorni al Museo Vallet. Il sindaco Vincenzo Iaccarino e la Direttrice Budetta si stanno prodigando per la definitiva sistemazione del Ninfeo nel parco, sembra che siano arrivati dei fondi dal MIBAC per il paesaggio.

I concerti proseguiranno fino a fine giugno sotto la direzione artistica di Paolo Scibilia

Gli inviati di Positanonews hanno seguito la manifestazione, riportando video foto e interviste visibili sul canale dedicato.