Il Giro d’Italia la RAI di Gaspare Apicella

Il Giro d’Italia è sempre a tappe. E’ a tappe anche sulla Rai che trasmette l’evento ogni pomeriggio. Il problema è dato dall’increscioso fatto che, almeno in costa amalfitana, la trasmissione si interrompe per lungo tempo ogni pomeriggio. Al povero telespettatore non resta che attendere la sintesi del dopo corsa per poter capire chi ha vinto la tappa ed assistere alle fasi salienti di essa.

E non è che l’Ente decida di praticare sconti sull’abbonamento che bisogna tassativamente pagare.

E la cosa non avviene solo per il Giro…..