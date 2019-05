Giro d’ Italia, Sorrento non lo ha chiesto per i costi. Poteva farlo arrivare in Campania e al Sud. Il fondatore è di Sant’Agnello , il primo patron Castellano, che potete sentire nel video di Positanonews TV intervistato dal direttore Michele Cinque. Insomma la RCS voleva la copertura delle spese, ospitalità e quant’altro, per fare il giro, ma sembra che nessun comune al Sud abbia dato disponibilità, neanche Sorrento. Ma, ci assicurano, ci riproveranno l’anno prossimo, quando ci sarà anche la Sicilia. Intanto quest’anno il Giro sarà un giro di “Mezza Italia” visto che il Sud è totalmente escluso.