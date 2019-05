Gimel Sant’Agata, la pallavolo femminile vola in paradiso. E’ serie C

Massa Lubrense diventa la terra della pallavolo in Campania, questa realtà sulla costa di Sorrento mostra davvero delle eccellenze, fra i maschietti la Folgore Massa, fra le donne ora in paradiso ci va la Polisportiva Gimel Sant’Agata che va in serie C Con la

vittoria 0-3 a Castellammare di Stabia per le ragazze del tecnico Antonio Terminiello nell’ultima giornata di campionato è arrivata la matematica certezza di una promozione

diretta che riempie di orgoglio

tutto il movimento pallavolistico al

femminile di un paese che continua a convivere con la carenza di

strutture sportive adeguate. Incuranti degli spazi a disposizione,

però, gli addetti ai lavori sono stati

ancora una volta capaci di portare

risultati straordinari dal campo. La

società del tenace presidente

Eduardo Tizzano è stata protagonista di una cavalcata splendida

vincendo tutte le partite ad eccezione di due trasferte e riuscendo

a sopperire anche a più di un problema di infermeria.

SCELTE VINCENTI

Ha premiato la scelta di puntare su

tante giovani e sull’entusiasmo di

nuovi innesti che perfettamente si

sono integrate in un gruppo sportivo che ben presto è diventata una

famiglia. I risultati sono la conseguenza naturale di un lavoro tecnico ma anche di una capacità innata da parte di questa società di

coinvolgere i propri tesserati in

tutte le attività che vengono svolte,

anche in ambito sociale. Il modo di

fare associazionismo sportivo

della Polisportiva Sant’Agata si

pone sicuramente a livelli di eccellenza in tutto il panorama regionale. E dall’anno prossimo la

massima categoria regionale vedrà

di nuovo protagonisti le terribili

leonesse biancoblù: Stefania e

Alessandra Aversa, Ilaria Mastellone, Grazia Marciano (capitano),

Marta Guadagnuolo, Tecla Celentano, Marisa Rossano, Annarita

Maresca, Mariateresa Russo, Benedetta Agrillo, Federica Vinaccia,

Concetta Terminiello, Lorena Romano, Miriana Morvillo e Annalisa Caccaviello. Staff tecnico:

Antonio Terminiello (primo allenatore), Viviana Staiano, Francesco Russo e Giovanni Cioffi.