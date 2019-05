Massa Lubrense. Sembra una favola ma lo sport e l’amore a volte fanno anche sognare in rosa anche se tutto intorno sembra cronaca, succede in Campania, in provincia di Napoli nella nostra Sorrento .

La Polisportiva Sant’Agata dopo un paio di giorni dal festeggiamento della serie C festeggia le nozze dell’allenatore Antonio Terminiello e della giocatrice Marta Guadagnuolo.

I migliori auguri affinché la vostra vita insieme sia lunga, felice e costellata di soddisfazioni anche dalla redazione di Positanonews