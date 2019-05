Giallo a lieto fine per Carmela Bevilacqua la 14enne scomparsa a Torre Annunziata è stata ritrovata a Roma. Dopo ore di angoscia per la famiglia Bevilacqua finalmente il lieto fine: Carmela sta bene e sta ritornando a casa. La minore, in questo momento, è in treno, in viaggio verso Torre Annunziata per riabbracciare mamma Marianeve e papà Pasquale. La 14enne è stata riconosciuta da alcune persone, grazie alle foto circolate sul web, che hanno allertato la polizia della Capitale. Ancora non sono chiari i motivi che hanno spinto la ragazzina ad allontanarsi da casa. Le indagini degli investigatori sono focalizzate sul giallo del numero criptato dal quale è partito l’ultimo messaggio di Carmela alla madre Marianeve: «Stasera non torno, sto con un angelo». La minore sarà ascoltata dagli inquirenti che dovranno capire se la scomparsa è stata volontaria oppure indotta da qualche persona adulta.