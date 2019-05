Gemellaggio storico tra la scuola di Amalfi e la scuola di Gaeta

Lunedì 6 maggio u. s. si è realizzato un gemellaggio storico tra la scuola della Costiera Amalfitana e la scuola di Gaeta, dove ricopre l’incarico di Preside una cittadina di Praiano, Maria Angela Rispoli, da vari anni residente a Formia ma legatissima alla sua terra d’origine, dove ritorna ogniqualvolta si rende libera dagli impegni professionali.

La delegazione di Amalfi è stata accompagnata dal dirigente scolastico professor Milo Aniello, dall’ esimio storico locale professor Giuseppe Gargano e dalle docenti di lettere Immacolata Lauro e Maria Marsicano. Con grande emozione ed immensa gioia, la Preside Rispoli ha accolto gli amalfitani nella sala polifunzionale della scuola ed ha aperto i lavori sottolineando come l’attività di gemellaggio crei nuovi rapporti di partenariato pedagogico tra scuole, proprio per la capacità che essa ha nell’ instaurare legami sociali e culturali, per la tessitura di una conoscenza storica attiva, curiosa, diretta, poiché sono gli stessi alunni che, attraverso un’accurata azione di storiografia, diventano protagonisti del proprio sapere.

Il professor Gargano ha affascinato la platea parlando del passaggio del Barbarossa ad Amalfi e di tutte le vicende connesse, soffermandosi su ciò che ad Amalfi si può visitare, ricordando il periodo storico prescelto, ma allargando, a più ampio respiro, sulle bellezze culturali e paesaggistiche della cittadina.

Dopo le performance dei ragazzi della “Principe Amedeo” , la Preside ha organizzato la visita al maestoso Veliero “la Signora del Vento”, da dove tutti hanno potuto ammirare la suggestiva veduta del golfo di Gaeta. Subito dopo nella splendida cornice di Gaeta medievale, gli ospiti hanno potuto gustare alcuni prodotti tipici della gastronomia gaetana. Nel pomeriggio le due scuole sono state accolte dal Sindaco di gaeta, dottor Cosmo Mitrano, nell’aula consiliare del Comune, il quale ha avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa progettuale promossa dalla Preside Rispoli, quale opportunità formativa per crescere insieme ed ha donato delle antiche pergamene della città di Gaeta ed un libro sulle monete di Gaeta agli ospiti. Il professor Gargano, a sua volta, ha donato al Sindaco e alla Preside dei suoi testi, mentre il Dirigente Milo delle stampe colorate su carta rigorosamente di Amalfi.

Un’ esperienza scolastica davvero qualitativa per ciò che ha saputo trasmettere agli alunni e agli adulti, all’insegna delle emozioni e della cultura.