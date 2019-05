Furore . Si è insediato il nuovo sindaco Giovanni Milo. Ecco i nomi dei consiglieri

Furore, Costiera amalfitana . L’ avv. Giovanni Milo è il nuovo sindaco di Furore, la città che si staglia fra Amalfi e Agerola è a una svolta. Una maratona elettorale quella di Positanonews, con un innovativo widget in tempo reale con tutti i comuni, che ha registrato l’unico risultato non scontato.

Dopo un testa a testa da cardiopalma tra la lista di Milo e quella di Marchese, sul filo di lana, si è affermata la lista n. 1 insieme per Furore.

Il nuovo sindaco, l’avv. Giovanni Milo, subentra a Raffaele Ferraioli, sindaco del paese per oltre trent’anni.

Per la lista vincente risultano eletti quali consiglieri comunali: Annamaria Fusco, Maria Capriglione, Rosa Amodio, Saverio Cuomo, Pietro Cavaliere, Agnese Fina e Manuel Cuccurullo.

I rappresentanti della minoranza saranno Antonella Marchese, Vittoria Criscuolo e Domenico Umberto Ferraioli.

Auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione di Furore. Ad Maiora