Furore, Costiera amalfitana. La campagna elettorale comincia a infuocarsi sui social network a Furore, il paese incastonato fra Agerola, Amalfi e Praiano. A fronteggiarsi due costole dell’ex sindaco Raffaele Ferraioli. Antonella Marchese, che sarebbe stata riconosciuta da quest’ultimo, già consigliere comunale delegato all’ambiente, e Giovanni Milo che ha fatto da vicesindaco a Ferraioli, ex compagni di squadra dunque che ora si fronteggiano, mentre è sparito Giocondo Cavaliere storico antagonista di Ferraioli.

Oggi giornata infuocata è partito un attacco con due post da parte del gruppo di Milo ( le foto allegate all’articolo sono del primo post, ndr)

Buongiorno carissimi Furoresi, oggi Vi elenchiamo 2 punti presenti all’interno del nostro programma, però prima vogliamo Invitarvi a leggere con attenzione i programmi pubblicati e depositati sull’albo pretorio del comune di Furore e confrontarli con ciò che viene pubblicato sui social-network perché è bello esprimere idee nuove però non è bello farlo in piena campagna elettorale soprattutto se queste idee non sono effettivamente presenti nel programma dalle liste presentate.

Ma tornando a noi ciò di cui vogliamo parlarvi oggi, perché a noi interessa il bene di Furore, sono LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL CIMITERO E L’IMPIANTO IDRICO È FOGNARIO.

Le strade comunali e i nostri petingoli saranno oggetto di particolare attenzione al fine della manutenzione e pulizia costante. Mediante la collaborazione continua con gli operatori comunali esterni, gli operatori terzi ed i cittadini si dovrà totalmente modificare e concordare la contrattualistica esistente in merito agli interventi di spazzamento, lavaggio delle strade comunali e taglio costante di erbacce e arbusti con una cadenza quantomeno quindicinale e da regolamentare attraverso la diversificazione stagionale del fenomeno anche al fine di scongiurare gli incendi.

Il nostro cimitero comunale, luogo caro a tutti i Furoresi, avrà bisogno di essere costantemente manutenuto ed in costante stato di ordine e pulizia. Il ripristino della sala mortuaria nel cimitero, obbligatoria per Legge sarà una delle prime opere da realizzare.

I locali di proprietà comunale dovranno essere, altresì, recuperati alla fruibilità delle cerimonie religiose.

Non mancherà altresì la politica di sensibilizzazione dei cittadini furoresi alla cura delle proprietà private, attraverso la ripulitura e la manutenzione costante.

Attraverso le richieste e l’ottenimento di finanziamenti pubblici e l’utilizzo delle risorse esistenti si dovrà provvedere alla rinnovazione integrale del manto di asfalto nella maggior parte delle strade comunali.

Si dovrà prestare particolare attenzione agli interventi più urgenti e particolare considerazione di quelli realizzati in parte e da completare.

L’attuale sistema d’illuminazione pubblica, benché frutto di qualche intervento di completamento in alcune zone del paese, presenta ancora purtroppo, zone prive di illuminazione o con illuminazione inadeguata; di conseguenza saranno predisposti interventi volti alla realizzazione di un sistema di pubblica illuminazione più moderno ed efficiente, con particolare attenzione alle aree ancora non servite dal servizio e alla ottimizzazione dei costi di gestione anche attraverso l’utilizzo della moderna tecnologia e delle fonti di energia alternative.

Attueremo in collaborazione costante con il gestore, interventi strutturali sull’ obsoleto impianto idrico e fognario del Paese, intervenendo anche sul ripristino e pulizia di molti tombini otturati o in precario stato di manutenzione.

Provvederemo alla progettazione, alla richiesta di finanziamento e alla successiva realizzazione dell’impianto fognario nelle zone del paese ancora non fornite da questo indispensabile servizio, riprendendo e completando interventi già in parte realizzati e che incomprensibilmente risultano fermi.

CONVINTI CHE INSIEME TUTTO È POSSIBILE VI AUGURIAMO BUONA GIORNATA.

INSIEME PER FURORE

Carissimi cittadini Furoresi,

dopo essere stati sottoposti nei giorni scorsi ai più bassi ed indegni sproloqui e vaneggiamenti e perseverando, credendo fermamente di essere nel giusto, nella nostra intenzione di parlare semplicemente di Furore e delle tantissime idee che abbiamo, per cambiarlo e farlo crescere e migliorare, solo allo scopo di essere precisi e di evitare fuorvianti proclami dobbiamo sottolineare che quello che viene pubblicato dalla compagine elettorale “Furore nelle tue mani” non corrisponde per lunga parte agli argomenti del programma amministrativo che risultano essere infatti diversi rispetto a quelli esposti nei documenti che hanno ufficialmente depositato in Comune al momento della presentazione delle liste e che risulta pubblicato quale documento ufficiale sull’albo pretorio on line del Comune di Furore nella sezione “Manifesti” e di cui si riporta il link:.http://albofurore.asmenet.it/download.php…

Con questa operazione, ben lontana dai proclami incentrati su legalità, trasparenza e correttezza, dobbiamo rappresentare come i nostri competitors, non facciano altro che cambiare le loro idee a gara iniziata;

Se si vuole fare una campagna elettorale seria, che permetta all’elettorato furorese di poter riconoscere e di poter scegliere autonomamente la squadra che avrà l’onere e l’onore di guidare per i prossimi 5 anni l’amministrazione comunale, dobbiamo, ognuno, portare avanti onestamente le proprie idee, contenute nei programmi depositati in Comune il giorno 27 Aprile 2019 in occasione della presentazione delle liste.

Noi lo stiamo facendo e vogliamo continuare a farlo. Il nostro programma infatti, non è cambiato. È quello che è stato depositato in Comune e che è stato pubblicato; che è stato sottoscritto da tutti i candidati di “Insieme per Furore” il giorno della presentazione. E’ il programma ufficiale e definitivo che stiamo presentando agli elettori e che andremo con tutta onestà e tranquillità ad illustrare nel nostro Comune, senza nascondersi o carpendo la fiducia degli elettori con questi mezzucci.

Ci fa piacere, comunque, che la suddetta compagine furore nelle tue mani, pur di carpire la fiducia dei cittadini, abbia ritenuto di “prendere spunto” dal nostro programma;

Significa che si sono resi conto della bontà e della realizzabilità delle nostre iniziative programmatiche che sono state portate a conoscenza dei cittadini nei termini previsti dalla Legge.

Nel ringraziarvi ancora per l’attenzione e la disponibilità che ci state dimostrando, vi abbracciamo tutti con affetto e stima.

Insieme per Furore

Poco dopo la risposta Furore nelle tue mani della Marchese

FURORE NELLE TUE MANI ha creato da subito la pagina Facebook per spiegare ulteriormente un programma ufficiale, per nostra scelta conciso ed essenziale come sono i programmi elettorali di norma,partendo sempre dall’obiettiva fotografia dello stato di partenza, da cui non si può prescindere.

IL SOCIAL È OVVIAMENTE ALTRO, UNO STRUMENTO DINAMICO E INTERATTIVO.

La pagina non nasce per un copia e incolla, ma per dialogare con gli elettori e consentirci di spiegarci ulteriormente, calando QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA attraverso esempi quotidiani.

Chiarire a cosa ci stiamo impegnando corrisponde ad UNA NOSTRA LEGITTIMA SCELTA COMUNICATIVA RISPONDENTE PERFETTAMENTE ALLA FUNZIONE DI UNA PAGINA FACEBOOK. In ogni caso, ARRICCHIRE CON ULTERIORI PARTICOLARI, CONCRETIZZANDO QUANTO ENUNCIATO NON CORRISPONDE AD UNA VARIAZIONE! Non siamo certo noi a fare sproloqui inconsistenti. Non siamo certo noi a criticare un passato di cui abbiamo fatto parte. CERTO È CHE SIAMO UN GRUPPO DI PERSONE REALMENTE NUOVE E CHE SI È MESSO INSIEME NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DI FURORE . Inoltre l’annuncio del primo comizio che ci sarà lunedì 13

Due le liste presentate: “INSIEME PER FURORE” con candidato sindaco Giovanni Milo, ex vice sindaco proprio di Ferraioli fino alla rottura con la compagine di maggioranza, e “FURORE NELLE TUE MANI” con candidato sindaco Antonella Marchese, consigliere uscente.

Ecco gli schieramenti in campo:

Candidato Sindaco: Giovanni Milo

Lista: Insieme per Furore

Candidati: Amodio Rosa, Capriglione Maria, Cavaliere Pietro, Cuccurullo Manuel, Cuomo Saverio, Di Gennaro Benedetto (detto Dino), Fina Agnese, Fusco Annamaria, Merolla Teresa

***

Candidato Sindaco: Antonella Marchese

Lista: Furore nelle tue mani

Candidati: Cavaliere Egidio, Cuccurullo Antonio, Cuomo Lucia, Cuomo Nadia, Criscuolo, Ferraioli Domenico, Ferrara Gennaro, Gentile Fabio, Porpora Felice, Santinelli Vincenzo.

