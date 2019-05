I seggi sono chiusi. Ora è il momento di decretare il nuovo sindaco di Furore. Gli scrutatori sono ancora a lavoro per il conteggio finale.

Ecco il conteggio dei voti delle due liste, dei candidati sindaci e dei vari membri delle liste. Aggiornamenti in tempo reale delle ore 15 . Sembra l’unico paese della Costiera amalfitana dove è ancora incerto l’esito del voto con un testa a testa Marchese / Milo , entrambi ex dell’uscente Raffaele Ferraioli, la prima sostenuta dallo stesso, il secondo suo ex vice sindaco che ha preso una strada autonoma e indipendente. Un continuo alternarsi di emozioni prima in vantaggio Milo , ora la Marchese, alla fine vince il nostro avvocato Milo.

Risultato Finale che aggiorneremo Furore: Scrutinio in diretta – Giovanni Milo nuovo sindaco per 3 voti sulla Marchese , sconfitto per la prima volta Ferraioli che aveva indicato la stessa ed aveva il figlio in lista.

FURORE

1 SEZIONI SU 1 ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16:54 AFFLUENZA 2019 79.05% ELEZIONI PRECEDENTI 72.68% VOTANTI: 547 GIOVANNI MILO 270 voti 50.28% ANTONELLA MARCHESE 267 voti 49.72% LISTA VOTI SEGGI PERCENTUALE FURORE NELLE TUE MANI 267 3

Furore nelle tue mani Voti Totali: 267 . 3 seggi 49.72 % Antonella Marchese – Candidato Sindaco N°Voti: Egidio Cavaliere N°Voti: Antonio Cuccurullo N°Voti: Lucia Cuomo N°Voti: Nadia Cuomo N°Voti: Vittoria Criscuolo N°Voti: Domenico Ferraioli N°Voti: Gennaro Ferrara N°Voti: Fabio Gentile N°Voti: Felice Porpora N°Voti: Vincenzo Santinelli N°Voti:

Insieme per Furore Voti Totali: 270, 7 seggi, 50.28 % Giovanni Milo – Candidato Sindaco N°Voti: Rosa Amodio N°Voti: Maria Capriglione N°Voti: Pietro Cavaliere N°Voti: Manuel Cuccurullo N°Voti: Saverio Cuomo N°Voti: Benedetto Di Gennaro N°Voti: Agnese Fina N°Voti: Annamaria Fusco N°Voti: Teresa Merolla N°Voti:

I nostri giornalisti saranno nei seggi della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina al voto: a Meta, Furore, Atrani, Minori, Tramonti, Vietri sul mare e Capri.

