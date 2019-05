Furore, Costiera Amalfitana. Dibattito infuocato sulla discarica, per il gruppo di Milo, o isola ecologica, per il gruppo della Marchese che si occupava come consigliere di ambiente con l’ex sindaco Ferraioli, che risponde alle accuse di avere una discarica a Vene:

Teniamo a far presente che noi non abbiamo criticato le idee dei nostri concorrenti.

Siamo uomini e donne del fare. Non ci soffermeremo solo sull’esposizione di buoni propositi. Puntiamo su azioni concrete e realmente possibili.

Abbiamo dovuto ricordare che l’isola ecologica mobile è stata una soluzione temporanea ed economica condivisa e votata anche da chi l’ha definita discarica in un programma ufficiale, offendendo il buon senso e l’impegno profuso da chi certamente non si è limitato a lamentarsi nel corso di un solo mandato.

LA VERA DISCARICA ESISTEVA PRIMA!

Osserviamo poi che sono state riproposte le foto risalenti a quando le telecamere erano state manomesse.

Il riordino dell’area è stato merito ESCLUSIVAMENTE della riparazione delle telecamere, progetto seguito con enorme perseveranza dal candidato sindaco del gruppo FURORE NELLE TUE MANI.