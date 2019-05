Furore. Giocondo Cavaliere assessore esterno di Milo? Gli “scrivano” cambiano il paese

Furore, Costiera amalfitana. Non si riesce a sapere molto dalla cittadina che si trova fra Agerola ed Amalfi dopo il voto. Un voto al cardiopalma che ha visto prevalere l’avvocato Milo. Una vittoria epocale, la prima dopo mezzo secolo contro le scelte di Raffaele Ferraioli in pratica. Dall’altra parte la candidata sindaco Antonella Marchese, giovane e donna, caratteristiche che hanno forse anche pesato sull’elettorato furorese, ha rinunciato a qualsivoglia ricorso come già si diceva e accettato la sconfitta , seppur se avvenuta con soli tre voti . Ora bisogna vedere che succederà nel Governo del paese e fra la famiglia degli “scrivano” , come è soprannominata quella di Milo, dal fatto che il nonno sarebbe stato il primo a leggere e scrivere, e i Ferraioli. Sul toto assessori stasera qualcuno ci ha fatto il nome di un possibile assessore esterno, Giocondo Cavaliere. Lo storico antagonista di Ferraioli incredibilmente non è stato candidato e non si è visto, ma da Sant’Elia, dove proviene , un gruppetto era candidato con Milo. Potrebbe essere stata voluta la sua assenza e il suo silenzio?