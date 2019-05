Elezioni Europee, Franco Roberti capolista PD a Vico Equense

Sabato 18 Maggio alle 17.00 al Gran caffè Zerilli, in Piazza Umberto I a Vico Equense, i Circoli PD della Penisola Sorrentina ospiteranno Franco Roberti, capolista del PD alle prossime elezioni europee nella Circoscrizione Italia Meridionale.

Da sempre impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e ai reati contro la pubblica amministrazione il dr. Roberti è stato Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal 2013 fino al 2017. Dallo scorso anno il Governatore De Luca lo ha voluto in Giunta come Assessore per la sicurezza e le politiche integrate di sicurezza e legalità, oltre alle problematiche dei flussi migratori.

Se eletto, il prossimo 26 Maggio, il Parlamento Europeo potrà avvalersi di una personalità di altissimo profilo e di grande competenza che potrà sicuramente continuare il lavoro per la cooperazione giudiziaria internazionale che aveva iniziato come procuratore nazionale antimafia.

La presenza del dr. Roberti a Vico Equense, città alla quale peraltro è particolarmente legato, è stata fortemente voluta dai Circoli del PD della Penisola Sorrentina. Una presenza che ha un grande significato dopo quello che è accaduto sui nostri territori solo qualche settimana fa quando, dopo una ondata di arresti per traffico di sostanze stupefacenti, violenza e minacce, il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ebbe a dichiarare “che la Penisola Sorrentina è oggetto di un vero e proprio tentativo di invasione della criminalità organizzata”.

Il Partito Democratico sostiene un’Italia che torni ad essere protagonista in una Europa sempre più integrata e capace di cogliere le ansie e le aspettative dei suoi popoli, e rinnova il suo impegno nella lotta alle mafie, il vero cancro che compromette e limita qualsiasi prospettiva di crescita del nostro Mezzogiorno e dell’intero paese.

Sono invitati elettori e simpatizzanti

Coordinamento PD – Penisola Sorrentina